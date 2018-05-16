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17.05.2018

Иркутская команда выступит на чемпионате мира по хип-хопу

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская команда «Тигры» прошла отбор для участия в чемпионате мира по хип-хопу, который будет проходить в сентябре в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Такое право иркутские спортсмены получили по итогам успешного выступления на чемпионате Европы, который завершился 13 мая в Праге в Чехии.

Фото пресс-службы Минспорта

– На чемпионате Европы команда «Тигры», в состав которой входили Маргарита Багаева, Арина Багаева, Анастасия Игумнова, Дарья Бутакова, Олеся Новикова, Ирина Середкина и Дарья Осипова, в дисциплине «хип-хоп» в возрастной категории старше 17 лет прошла отборочный тур, полуфинал и в финале заняла пятое место. По итогам чемпионата Европы пять сильнейших команд получают право участвовать в чемпионате мира, – рассказала тренер команды «Тигры» Ольга Лелюк.

Она отметила, что для иркутской команды пройти отбор на чемпионат мира – это огромный успех. Команда «Тигры» была сформирована в октябре 2017 года и впервые участвовала в чемпионате Европы.

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