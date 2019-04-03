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04.04.2019

Иркутские альпинисты покорили пять новых вершин в Бурятии

Бурятия, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять новых вершин хребта Тункинские Гольцы в Бурятии покорили иркутские альпинисты. Об этом сообщается на странице клуба «Горы Байкала» в соцсети «ВКонтакте».

Все вершины расположены в ущелье Улан-Гол, которое находится в западной части хребта Тункинские Гольцы. Оно имеет достаточно высокие – до 3156 м – вершины с большим набором высоты до 800-1000 м.

– Вершины изобилуют большим количеством качественного гранитного рельефа, монолитные щели и стены, есть также известняковый пояс породы. Это горы с самыми большими перепадами высот из всех, что освоены альпинистами в Саянах, – отмечается в сообщении.

Всего иркутские альпинисты вместе со спортсменами из Перми, Улан-Удэ, Братска и Читы покорили шесть вершин Ветреная, Тункинская, Попова, Терешковой, Добрая, Радищева. Из них на пять были сделаны первые восхождения.

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