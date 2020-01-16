Иркутские керлингисты на Зимних юношеских Олимпийских играх вышли в плей-офф

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские спортсмены Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип (капитан) Валерия Денисенко вышли в плей-офф на соревнованиях по керлингу среди смешанных команд в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Они сыграют в четвертьфинале с командой Швейцарии 15 января.

Как сообщает пресс-служба областного Минспорта, в групповом этапе иркутские керлингисты одержали четыре победы из пяти. Накануне они выиграли у команды Польши со счетом 5:2. До этого обыграли сборные республики Корея (9:2), Испании (11:4), Эстонии (8:4), уступили только спортсменам Канады.

Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и Валерия Денисенко тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у Анны Трухиной.

Напомним, соревнования по керлингу среди смешанных команд в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года проходят с 10 по 16 января в Шампери в Швейцарии.

От Приангарья в Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года также участвуют воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова Диана Логинова (одноместные сани), Михаил Карнаухов и Юрий Чирва (двухместные сани). Они начнут бороться за медали 17 января на санной трассе в Санкт-Морице.