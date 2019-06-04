Иркутские ОМОНовцы стали чемпионами мира по армлифтингу

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Иркутской области, прапорщики полиции Евгений Широков и Евгений Замарацкий стали победителями чемпионата мира по армлифтингу в весовой категории до 80 и до 90 килограммов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, открытое первенство проходило 1-2 июня в Выборге Ленинградской области. Состязания проводились в трех дивизионах: «профессионалы», «любители» и «военные/МЧС/полиция». Более 100 силачей из России, Грузии, Италии, Армении и Великобритании боролись за звание сильнейшего. Участниками престижных соревнований, представляющими Иркутскую область, стали сотрудники ОМОН Росгвардии.

Спортсменам при помощи специальных гимнастических средств необходимо было поднять вес одной или двумя руками, и в таком состоянии зафиксировать результат.

Евгений Широков выступил в весовой категории до 80 килограммов в дисциплинах: «Русский кирпич» и «Русский хаб». Его соперниками стали около 30 сильнейших спортсменов. Сотрудник иркутской Росгвардии показал лучшие результаты и занял первое место,установив при этом два мировых рекорда. Кстати, Евгений Широков начал заниматься армлифтингом полтора года назад, а в прошлом году стал чемпионом Европы по этому виду спорта. Прапорщик полиции Евгений Замарацкий также одержал победу в дисциплине «Русский кирпич» в весовой категории до 90 килограммов.

По итогам чемпионата сотрудникам ОМОН присвоено звание «Мастер спорта международного класса».