Иркутский дзюдоист Рамазан Абдулаев взял «бронзу» на открытом турнире Европы

София, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский дзюдоист Рамазан Абдулаев стал бронзовым призёром открытого турнира Европы, который 1-2 февраля состоялся в Софии в Болгарии. Он выступал в весовой категории до 60 кг, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Победитель первенства Европы 2019 года Рамазан Абдулаев одержал победу над спортсменами из Италии, Испании, Азербайджана. Уступил он сопернику из Бразилии Фелипу Пелиму, который по итогам состязаний завоевал золотую награду.

В поединке за бронзу Рамазан оказался сильнее дзюдоиста из Италии Андреа Карлино. Серебряную медаль выиграл Оруй Вализалда из Азербайджана. Ещё одну бронзовую медаль взял Аллан Кавабара из Бразилии.

Напомним, Рамазан Абдулаев учится в Училище олимпийского резерва Иркутска и тренируется в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых.