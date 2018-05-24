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25.05.2018

Иркутский легкоатлет взял «серебро» Кубка России по многоборьям для юниоров

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен Дмитрий Пасечник занял второе место на Кубке России по многоборьям, который с 19 по 21 мая проходил в Адлере. Он стал серебряным призером в десятиборье среди юниоров до 20 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, результат иркутянина составил 7197 очков. Он показал достойный результат в беге на дистанциях 400 и 1500 метров, в прыжке в длину.

Дмитрий Пасечник занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у тренеров Сергея Попова и Елены Поздняк и является студентом иркутского государственного училища олимпийского резерва.

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