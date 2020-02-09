|Спорт
|10.02.2020
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Иркутский «Рекорд» победил на чемпионате России по бенди среди женских команд
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Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Победителем чемпионата России по бенди среди женщин стала иркутская команда «Рекорд», сообщается на сайте Федерации России по хоккею с мячом.
Напомним, соревнования стартовали 4 февраля.
Итоговый матч между сборной Свердловской области с иркутской СШ «Рекорд» 9 февраля закончился со счетом 1:11 в пользу иркутянок. Игра проводилась на стадионе «Рекорд» в областном центре и собрала около 150 зрителей.
В итоге лучшими игроками турнира были признаны вратарь и бомбардир «Сибсканы» – Татьяна Курносова и Елена Горемыкина, защитник сборной Московской области Екатерина Спасенко, а также полузащитник и нападающий «Рекорда» – Татьяна Гуринчик и Кристина Машинская.
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