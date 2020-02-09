Иркутский «Рекорд» победил на чемпионате России по бенди среди женских команд

Российская Федерация, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Известный российский футболист Александр Кокорин продолжает всех удивлять. Например, на тренировке питерского клуба «Зенит» он смог забить гол ударом через себя. Напомним, что спортсмен известен не только своей превосходной игрой, но и участием в драках в центре столице осенью 2018 года. За такое поведение Александр получил тюремный срок. Прошлым летом срок действия контракта с клубом у Кокорина завершился, и сторонами было подписано новое соглашение о сотрудничестве которое рассчитано до ближайшего лета. К слову, есть футбольные болельщики, которые не только любят следить за любимой игрой (возможно и там, где играет Александр Кокорин), но и делают свои прогнозы, обсуждая их в кругу других болельщиков. И в помощь в прогнозировании им может быть ресурс, который предоставляет точную футбольную аналитику с применением технологий искусственного интеллекта и без человеческого вмешательства (подробную информацию можно узнать тут). Ознакомившись с выкладками прогнозирования, пытаться заглянуть в будущее болельщикам наверняка будет легче.