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03.10.2018

Иркутский спортсмен Артур Зайченко завоевал серебряную медаль на первенстве мира по кикбоксингу

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен Артур Зайченко завоевал серебряную медаль на первенстве мира по кикбоксингу, которое проходило с 15 по 23 сентября в Лидо де Езоло в Италии.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья, в соревнованиях приняли участие около 2 тысяч 400 спортсменов из 65 стран мира.

Артур Зайченко выступал в весовой категории до 86 килограммов в разделе «фулл-контакт». В полуфинале он одержал победу над спортсменом из Польши, в финале уступил сопернику из Турции.

По итогам первенства мира сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 73 золотых, 59 серебряных и 38 бронзовых медалей. На втором месте оказалась команда Венгрии (19 золотых, 17 серебряных и 28 бронзовых медалей), на третьем – спортсмены Италии (17 золотых, 15 серебряных и 26 бронзовых наград).

Артур Зайченко тренируется под руководством Владимира Константинова. В апреле 2018 года он стал победителем первенства России по кикбоксингу в Ульяновске и выполнил норматив мастера спорта России.

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