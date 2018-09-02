Иркутский стрелок Артем Черноусов стал победителем чемпионата мира в Южной Корее

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен, мастер спорта России Артем Черноусов одержал победу на чемпионате мира по пулевой стрельбе.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, турнир с 31 августа по 14 сентября проходит в Чханвоне в Южной Корее.

Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина из Омской области завоевали золото в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд и принесли стране в этом упражнении лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. В квалификации российские спортсмены набрали 772 очка из 800 возможных, а в финале – 488,1 очка, победив с большим преимуществом в 7,9 очка и установив мировой рекорд.

Второе место заняли стрелки из Китая Кьян Ванг и Менг Ю Ванг, набравшие 772 очка в квалификации и 480,2 очка в финале, которые также получили квоту. Бронзу с результатом 775 очков в квалификации и 416,7 очка в финале завоевали украинцы Олёна Костевич и Олег Омельчук.

Напомним, Артем Черноусов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у Заслуженного тренера России Галины Корзун.

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