Иркутский стрелок Артем Черноусов занял первое место на этапе Кубка мира

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен, мастер спорта России Артем Черноусов занял первое место на этапе Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит с 20 по 30 апреля в Чханвоне в Южной Корее.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, он соревновался в олимпийском упражнении – стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Серебряный призер чемпионата Европы Артем Черноусов попал в квалификации 584 очка из 600 возможных и вышел в финал со вторым результатом. Там он попал 240 раз и завоевал золотую медаль. Второе место занял Шанзар Ризви из Индии, который попал 582 очка в квалификации и 239,8 очка в финале. Бронзовую награду с результатом 586 очков в квалификации и 217,1 очка в финале стал Самуил Донков из Болгарии.

В квалификации олимпийского упражнения участвовали 87 спортсменов из 43 стран мира.

Напомним, для Артема Черноусова это первый год в основном составе сборной команды страны.

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