Иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал две медали на чемпионате Европы в Хорватии

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен, мастер спорта России Артем Черноусов завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья, эти соревнования 25 марта завершились в Хорватии. В них принимали участие около 600 стрелков из 46 стран.

Артем Черноусов в паре с Виталиной Бацарашкиной из Омской области выиграл серебряную медаль в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд. В квалификации российская команда была первой, набрав 782 очка и установив рекорды Европы и мира. В финале они показали второй результат – 485,1 очка. Победу одержала команда Украины, на третьем месте – спортсмены из Сербии.

Артем Черноусов, Вадим Мухаметьянов из Ямало-Ненецкого автономного округа и Николай Килин из Удмурдской республики заняли третье место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужских команд. В квалификации российские спортсмены были вторыми с результатом 1733 очка, в финале они показали результат 16 очков.

Напомним, Артем Черноусов занимается пулевой стрельбой в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Яковенко у заслуженного тренера России Галины Корзун. В Хорватии на первенстве Европы еще одна спортсменка Галины Корзун Надежда Колода выиграла золотую, серебряную и бронзовую медали.

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