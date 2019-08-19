Иркутский теннисист Максим Лавыгин занял первое место на турнире ТЕ «Galina Cup»

Иркутск, Ереван, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский теннисист Максим Лавыгин занял первое место в парном разряде на международном турнире ТЕ «Galina Cup», который с 12 по 16 августа проходил в Ереване (Армиения). Всего в турнире поучаствовали более 150 спортсменов из разных стран мира.

Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, в парном разряде за звание лучших боролись 12 пар теннисистов из России, Франции, Румынии, Болгарии, Израиля, Казахстана, Португалии, Армении и Украины. В борьбе за золото Максим Лавыгин в паре с теннисистом из Сочи Семёном Батиным обыграл соперников из России и Украины со счетом 6/4, 2/6 (10-7).

– Матч был очень сложный. Наш теннисист показал свой профессионализм и огромную волю к победе. Это не первое золото Максима Лавыгина, до этого он завоевывал медали высшей пробы на всероссийских и международных соревнованиях. Спортсмен очень усердный и целеустремленный, – отметила председатель Федерации тенниса Иркутской области Алёна Змановская.