Иркутский «Зенит» в первом домашнем матче одержал разгромную победу

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В первом домашнем матче сезона иркутский «Зенит» забил пять безответных мячей в ворота соперников из «Сибири-2». Об этом сообщает пресс-служба иркутской футбольной команды.

Счёт во встрече был открыт на 10 минуте, первый мяч забил Егор Чернышев. Автором второго гола стал Артур Копытин, который отличился на 31 минуте.

Оставшиеся три мяча иркутяне отправили в сетку новосибирской команды после перерыва. Егор Чернышев на 66 минуте оформил дубль, также дважды забил год Иван Яковлев.

– Знали, что матч будет очень непростым. 5:0 – крупная победа, но сил было затрачено очень много. «Сибирь-2» – команда играющая, мне очень понравилось, что ребята и сами играют, и другим дают. Хорошо, что забили быстрый гол. На установке как раз об этом и говорили о том, чтобы постараться забить первыми. Затем, после быстрого розыгрыша поймали соперника на потере концентрации, забили второй мяч, – сказал главный тренер ФК «Зенит» Олег Яковлев.

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