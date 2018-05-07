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08.05.2018

Иркутский «Зенит» завершил заключительный выезд сезона победой

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ФК «Зенит» провел очередные матчи «ФОНБЕТ-первенства России по футболу» среди команд второго дивизиона зоны «Восток». Последняя игра против омского «Иртыша» закончилась победой команды Приангарья – счет составил 1:0.

Как сообщает пресс-служба иркутского футбольного клуба, в Омске матч проходил в крытом футбольном манеже. «Зенит», очень много сил отдав в предыдущей встрече, решил отдать инициативу соперникам и сыграть вторым номером. Эта тактика себя оправдала. Иркутяне уверенно контролировали ход матча, создав ряд отличных моментов для взятия ворот соперника. И своего добились, забив победный мяч на 29-й минуте. Голевую атаку «Зенита» начал голкипер иркутской команды Илья Кунгуров. Он далеко, почти к штрафной площадке соперников, ввел мяч. Там выигравший верховую борьбу Алексей Евдокимов в касание сбросил мяч дальше, на свободное место Ивану Яковлеву, который уверенно переиграл вратаря соперников.

Оставшееся время матч проходило во взаимных атаках, и шансы отличиться были у каждой из команд. Больше мячом владел «Иртыш», но создать неразрешимые задачи для иркутской обороны нападающие соперников так и не сумели. «Зенит» уверенно довел матч до победы, что позволило иркутской команде подняться на четвертую строчку в турнирной таблице. А нападающий иркутян Иван Яковлев с 10 забитыми мячами продолжает единолично возглавлять список лучших бомбардиров «Востока».

После этого матча «Зенит» возвращается в Иркутск, где проведет три заключительных матча первенства. 17 мая иркутяне сыграют с «Читой», 24 мая – с «Сахалином» из Южно-Сахалинска, 27 – со «Сменой» из Комсомольска-на-Амуре.

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