Иркутян приглашают на второй городской велопарад

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Второй иркутский велопарад пройдет в областном центре в воскресенье 26 мая.

Сбор участников в 10:00 на острове Конный возле колеса обозрения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Старт в 11:00. Мероприятие пройдет в единый день велопарадов в России, утвержденный министерством транспорта.

Маршрут велопарада в Иркутске разработан для удобства максимального количества участников разных возрастов и уровня физической подготовки. Основная часть маршрута пройдет по центральным улицам города. В связи с этим с 11.00 до 12.00 будет ограничено движение транспорта по бульвару Гагарина от спортивного клуба «Весна» до пересечения с улицей Российская, на улице Карла Маркса – от бульвара Гагарина до улицы 5-ой Армии, на улице 5-ой Армии – от улицы Карла Маркса до улицы Российской и на улице Российской – от улицы 5-ой Армии до бульвара Гагарина.

Общая протяженность маршрута составит девять километров. Участников будет сопровождать группа волонтеров, которые будут следить за темпом колонны и помогать организованно пройти всю дистанцию. Скорость движения составит примерно 13-15 км/ч.

Принять участие в велопараде может любой желающий на велосипеде. Регистрация и подробная информация – на сайте велоиркутск.рф.