Иркутян ждут на пробежку в честь Дня России

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Пробежка в честь Дня России состоится в Иркутске 12 июня в рамках проекта «Зеленый фитнес». Поучаствовать может любой желающий.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, старт марафону будет дан в 18:00 от сценической площадки острова Юность. Маршрут построен через остров Юность до здания Детской железной дороги, по острову Конный, затем – к фитнес-клубу «Весна». Потом спортсмены побегут по набережной бульвара Гагарина и финишируют у сцены на Юности. Специальный гость мероприятия – известная иркутская бегунья, чемпионка Европы, победительница Кубков Европы и мира Елена Задорожная.

– Приглашаем всех желающих весело и спортивно провести время, взяв с собой флаги и аквагрим. Самого подготовленного участника пробежки ждет подарок от Зеленого фитнеса, – рассказала организатор проекта, «дублер» министра спорта области Анастасия Корытова.

Напомним, спортивный проект «Зеленый фитнес» стартовал в этом году в Иркутске 26 мая. Это социально-спортивный проект, включающий в себя проведение бесплатных тренировок в парках и скверах Иркутска.