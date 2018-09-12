ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Спорт
13.09.2018

Иркутян зовут на бесплатный благотворительный баскетбольный матч с Андреем Кириленко

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 20 сентября проведут благотворительный матч по баскетболу с участием вип-персон спорта, кино и политики. Для зрителей игра будет бесплатной, а перед ней 10 детям-инвалидам подарят коляски. Мероприятие проведут в рамках Байкальского международного водного форума, рассказал 13 сентября на пресс-конференции министр спорта Иркутской области Илья Резник.

Например, своё участие подтвердили заслуженный тренер России Евгений Гомельский, один из сильнейших баскетболистов мира, долгие годы выступавший в NBA Андрей Кириленко, чемпион Европы Никита Моргунов, министр спорта Нижегородской области, 11-кратный чемпион России Сергей Панов, олимпийская чемпионка Светлана Антипина, заслуженный мастер спорта Сергей Быков, Алексей Саврасенко.

Помимо басктболистов, в благотворительном матче сыграют актёр Виталий Абдулов, олимпийский чемпион, бобслеист Александр Зубков, чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий, бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных. Также в матче планирует принят участие радиоведущая Екатерина Морозова, заслуженный артист России Геннадий Гущин, а также министры, депутаты Заксобрания и других структур.

Перед началом матча выступит эстрадная певица Мария Букатарь. Они исполнит гимн и несколько своих композиций в течение игры. Перед публикой также выступит Мисс мира-2013 среди колясочниц Ксения Безуглова. Кстати, коляски для детей-инвалидов приобретены за счёт благотворительного фонда «Шаг вместе».

– Под эгидой форума у нас проходят такие мероприятия, которые пропагандируют и здоровый образ жизни, и обращают внимание на тех людей, которые у нас принято называть маломобильными. Это очень важно привозить таких людей, звёзд. Это мотивация для тех, кто в силу каких-то физических особенностей не могут свободно передвигаться, – говорит министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков.

Матч начнётся в 18.30 во Дворце спорта «Труд». Запланирована и автограф-сессия.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске