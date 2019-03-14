Иркутян зовут на Зимний фестиваль ГТО

Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15-16 марта состоится Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов высших учебных заведений. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах по шестой возрастной ступени ГТО – от 18 до 29 лет, сообщает пресс-служба губернатора.

Спортивное мероприятие будет проводиться на нескольких спортивных объектах в Иркутске. Нормативы по стрельбе из пневматической винтовки, бегу, подтягиванию на высокой перекладине для мужчин, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу для женщин и другим упражнениям будут приниматься в спортивном комплексе «Байкал-Арена», по плаванию – в водноспортивном комплексе «Солнечный».

На участие в фестивале ГТО поступили заявки от девяти высших учебных заведений Иркутска и Ангарска на 180 человек. Это Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский государственный медицинский университет, Иркутский государственный университет путей сообщения, Ангарский государственный технический университет, Иркутский филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Иркутский государственный университет, Восточно-Сибирский институт МВД, Байкальский государственный университет, Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского.

Командное первенство определяется по сумме баллов по результатам выполнения испытаний всеми участниками команды по следующим видам: подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины), сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины), плавание на 50 метров, бег на 30 метров, стрельба из пневматической винтовки из положения сидя на дистанции 10 метров.

В прошлом году чемпионом фестиваля стала команда Иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, второе место заняла команда Восточно-Сибирского института МВД, третье – спортсмены Иркутского национального исследовательского технического университета.

Напомним, с 1 января 2017 года стать участником комплекса ГТО и попробовать свои силы в выполнении испытаний может любой желающий, имеющий медицинский допуск и предварительно зарегистрировавшийся на официальном сайте – gto.ru. В прошлом году на знаки отличия нормативы ГТО выполнили 5 тысяч 603 жителя Иркутской области.

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