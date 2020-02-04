|Спорт
|05.02.2020
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Иркутяне Дмитрий Портнов и Юлия Варфоломеева стали чемпионами Сибири по танцевальному спорту
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Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта» и танцевального клуба «Байкал-данс» Дмитрий Портнов и Юлия Варфоломеева завоевали золотые медали на чемпионате Сибирского федерального округа по танцевальному спорту. Соревнования проходили 2 февраля в Новосибирске.
Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, в европейской программе соревновались 32 лучших танцевальных дуэта из семи регионов Сибири, и впервые в истории танцевального спорта Приангарья иркутяне стали чемпионами Сибири.
Дмитрий Портнов и Юлия Варфоломеева присоединились к своим одноклубникам Илье Белобородову и Виктории Кочкиной, которые ранее победили в латиноамериканской программе и двоеборье. Теперь в копилке танцевального клуба «Байкал-данс» есть полный комплект наград высшей пробы на чемпионатах СФО во всех дисциплинах.
Ученики Оксаны и Виктора Белобородовых продолжили успешный танцевальный сезон, начавшийся бронзовыми медалями Ильи Белобородова и Виктории Кочкиной на чемпионате Европы в ноябре 2019 года.