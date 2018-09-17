Иркутяне стали чемпионами Сибири по керлингу среди смешанных пар

Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская команда «Комсомолл-2» в составе Елизаветы Трухиной и Андрея Дудова одержала победу на чемпионате Сибири по керлингу среди смешанных пар, который с 13 по 16 сентября проходил в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в соревнованиях приняли участие 20 сибирских команд.

На протяжении четырех дней шла упорная борьба среди лучших сборных Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев. По итогам всех игр победила иркутская команда «Комсомолл-2». Второе место заняла томская команда «Томичка», в состав которой входили Светлана Орлова и Андрей Анищенко. Третьими стали Кристина Дудко и Владислав Величко из красноярской команды «Красный Яр».

Елизавета Трухина и Андрей Дудов занимаются в отделении керлинга в областной спортивной школе «Россия» у тренера Анны Трухиной. Как отметила директор спортшколы «Россия» Татьяна Лешина, в настоящее время спортсмены находятся в Дмитрове Московской области, где 19 сентября стартуют всероссийские соревнования по керлингу среди юниоров до 22 лет в дабл-миксте. Затем иркутские спортсмены примут участие в Кубке мира по керлингу в дабл-миксте в Сочи.

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