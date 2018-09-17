ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Спорт
18.09.2018

Иркутяне стали чемпионами Сибири по керлингу среди смешанных пар

Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская команда «Комсомолл-2» в составе Елизаветы Трухиной и Андрея Дудова одержала победу на чемпионате Сибири по керлингу среди смешанных пар, который с 13 по 16 сентября проходил в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в соревнованиях приняли участие 20 сибирских команд.

На протяжении четырех дней шла упорная борьба среди лучших сборных Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев. По итогам всех игр победила иркутская команда «Комсомолл-2». Второе место заняла томская команда «Томичка», в состав которой входили Светлана Орлова и Андрей Анищенко. Третьими стали Кристина Дудко и Владислав Величко из красноярской команды «Красный Яр».

Елизавета Трухина и Андрей Дудов занимаются в отделении керлинга в областной спортивной школе «Россия» у тренера Анны Трухиной. Как отметила директор спортшколы «Россия» Татьяна Лешина, в настоящее время спортсмены находятся в Дмитрове Московской области, где 19 сентября стартуют всероссийские соревнования по керлингу среди юниоров до 22 лет в дабл-миксте. Затем иркутские спортсмены примут участие в Кубке мира по керлингу в дабл-миксте в Сочи.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске