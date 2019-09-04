Иркутяне выиграли первый беговой ультрамарафон по Восточным Саянам

Бурятия, Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин Роман Калинин выиграл первый беговой ультрамарафон в горах Восточного Саяна «Саян Ультра Трейл» на дистанции 55 км. Об этом сообщается на странице гонки в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмену понадобилось на это 10 часов 53 минуты. Отставание от лидера составило лишь секунду, вторым к финишу прибыл тоже иркутянин Сергей Иванов. Третье место занял читинец Павел Чернизов.

Фото со страницы Романа Калинина

Маршруты ультрамарафона проходили через самые красивые места этого района: долины рек Сенца, Хадарус, несколько перевалов Восточного Саяна, Долину Вулканов, озера Терок-Нур, Хара-Нур и Гухурен Нур, источники Хойто Гол.