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28.03.2019

Иркутяне заняли второе место на первенстве России по керлингу

Сочи, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская команда «Комсомол 1» заняла второе место на первенстве России по керлингу среди юниорок до 22 лет. Соревнования прошли с 21 по 27 марта в керлинговом центре «Ледяной куб» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

В соревнованиях в группе «А» поучаствовали 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской и Иркутской областей, а также Краснодарского края и Татарстана.

– На первом этапе соревнований команды поделили на две подгруппы по восемь команд, далее они сыграли в подгруппах по круговой системе. Во второй этап соревнований группы «А» прошли четыре лучшие команды (по две лучшие команды из каждой подгруппы), которые сыграли по олимпийской системе: полуфиналы, финальный матч и матч за третье место. Регламент матча – 8 эндов. Все матчи проводились с экстра-эндами, до выявления победителя, – говорится в сообщении пресс-службы.

Первое место заняла команда «Санкт-Петербург 1», третье место досталось команде «Краснодарский край 1», иркутская команда «Комсомол 1», в состав которой вошли Алина Фахуртдинова, Валерия Денисенко, Нина Поликарпова и капитан Елизавета Трухина, завоевали второе место.

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