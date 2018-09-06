Иркутянин Артем Черноусов выиграл еще две медали на чемпионате мира по пулевой стрельбе

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен, мастер спорта России Артем Черноусов завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по пулевой стрельбе, который с 31 августа по 14 сентября проходит в Чханвоне в Южной Корее.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, иркутянин занял второе место в личном зачете в олимпийском упражнении – стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Он выиграл квалификацию, а в финале его преимущество превышало пять очков, но шесть подряд непопаданий в «десятку» привели его к перестрелке. В итоге точнее был спортсмен из Южной Кореи Чжонго Чжин, который стал победителем. Третье место также у южнокорейского стрелка Даемьюна Ли. Заняв второе место, Артем Черноусов принес сборной России еще одну олимпийскую лицензию на игры-2020 в Токио.

В командном турнире в этом же упражнении Артем Черноусов, Денис Кулаков из Челябинской области и Антон Гурьянов из Ростовской области стали бронзовыми призерами. Первое место заняли стрелки Южной Кореи, вторыми стали спортсмены из Индии.

Напомним, до этого Артем Черноусов и заслуженный мастер спорта из Омской области Виталина Бацарашкина одержали победу на чемпионате мира в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд и принесли стране в этом упражнении лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Артем Черноусов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у заслуженного тренера России Галины Корзун.

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