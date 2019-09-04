Иркутянин Евгений Прокопчук взял «бронзу» командного турнира чемпионата мира по дзюдо

Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен Евгений Прокопчук в составе сборной России стал бронзовым призером командного турнира чемпионата мира по дзюдо среди микст-команд. Соревнования проходили с 25 августа по 1 сентября в Токио в Японии.

Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, российская сборная выиграла первую схватку у команды, которая выступала под флагом Международной федерации дзюдо. Во второй схватке дзюдоисты России оказались сильнее команды Монголии. За выход в финал российская команда уступила в упорной борьбе со счетом 4:3 спортсменам из Франции. В борьбе за бронзу россияне одержали победу над сборной Азербайджана со счетом 4:2.

– Евгений Прокопчук выступал в весовой категории до 73 килограммов и провел две встречи из четырех. Он выиграл у монгольского дзюдоиста и, к сожалению, проиграл спортсмену из Франции. Бронза Евгения – это первая в истории иркутского дзюдо медаль с командного турнира чемпионата мира, – отметил тренер спортсмена Сергей Гончаров.

По итогам командного турнира первое место заняла сборная Японии, на втором месте – команда Франции, на третьем – Россия и Бразилия.

Напомним, победитель Универсиады-2019, бронзовый призер турнира «Большой шлем» Евгений Прокопчук занимается в иркутском филиале ЦСКА, ранее тренировался в отделении дзюдо Детско-юношеской спортивной школы СОЦ «Иркут-Зенит». Его тренеры - Сергей Гончаров и Сергей Иванов.