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08.06.2018

Иркутянин Рамазан Абдуллаев стал победителем Кубка Европы по дзюдо

Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Воспитанник иркутского спортивного клуба «Мори» Рамазан Абдулаев стал победителем Кубка Европы по дзюдо.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, соревнования прошли со 2 по 3 июня в Лейбнице в Австрии.

Иркутский спортсмен выступал в весовой категории до 60 кг. В финале он победил казахского борца Бауржана Нарбаева, который занял второе место. Бронзовыми призерами Кубка Европы стали Ибо Верхорстерт из Голландии и Арслан Йессенгел из Казахстана.

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