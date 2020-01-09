Иркутянин занял первое место на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия

Ижевск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский спортсмен Артём Черноусов занял первое место на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия, который с 6 по 14 января проходит в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Артём Черноусов стал чемпионом России в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Заслуженный мастер спорта из Архангельской области Леонид Екимов завоевал серебряную медаль в этом упражнении. Замкнул тройку призёров мастер спорта из Республики Саха (Якутия) Александр Петров.

Всего в соревнованиях участвуют более 300 стрелков из 40 регионов страны.

Напомним, Артём Черноусов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Яковенко у заслуженного тренера России Галины Корзун. Ранее спортсмен стал заслуженным мастером спорта России по пулевой стрельбе.