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22.03.2019

Иркутянин завоевал несколько медалей в конном спорте на Всемирных летних Специальных Олимпийских играх

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин в составе российской сборной завоевал несколько медалей в соревнованиях по конному спорту на Всемирных летних Специальных Олимпийских играх.

Как сообщают в иркутском благотворительном фонде Тихомировых, Олимпиада проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Иркутский спортсмен, воспитанник фонда Тихомировых Дмитрий Глаголев сначала стал серебряным призером на состязании «рабочая тропа» в уровне А (шаг, рысь. галоп). А затем завоевал «золото» в соревнованиях по выездке, опередив всадников из Великобритании, Польши, Бельгии, Ирландии, Нидерландов и США.

– При этом, по оценкам судей, Дмитрий показал самые высокие технические результаты не только в своем дивизионе, но и среди всех 29 участников соревнований в самом сложном Уровне АI (шаг, рысь, галоп), – отмечают в Фонде.

Еще одно золото у Дмитрия Глаголева в так называемой «джимхане» – гонке вокруг конусов, сообщила Телеинформу руководитель Фонда Ольга Тихомирова.

Всего же российская сборная в соревнованиях по конному спорту на этой Олимпиаде завоевала 12 медалей из 12 возможных, в том числе семь золотых, четыре серебряных, одну бронзовую. По суммарному результату всех конных соревнований эта команда стала лучшей.

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