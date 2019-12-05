Иркутянин завоевал золото на чемпионате России по артистическому фехтованию

Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмен из Иркутска Петр Паюк занял первое место на чемпионате России по артистическому фехтованию в дисциплине «арт-фехтование – соло». Соревнования проходили с 22 по 23 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, на чемпионате страны Петр Паюк завоевал золотую медаль и выполнил норматив мастера спорта России. Основную конкуренцию ему составляли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Томской областей, Красноярского края.

– Фехтованием я занимаюсь с 2012 года, с 2013 года регулярно подтверждаю норматив кандидата в мастера спорта. В основном, самостоятельно тренируюсь в Иркутске. Для повышения мастерства и профессионального роста выезжаю тренироваться в Томск, Москву, Санкт-Петербург, – рассказал Петр Паюк.

Иркутянин стал победителем с постановкой «Побег». Судьи высоко оценили технические и артистические аспекты, в том числе мастерство владения оружием, насыщенность фехтовальными элементами и их композициями и иные критерии.