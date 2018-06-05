Иркутянка Анастасия Дегтярева завоевала две золотые медали на чемпионате мира по спортивной аэробике

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская спортсменка Анастасия Дегтярева в составе команды России завоевала две золотые медали на 15-м чемпионате мира по спортивной аэробике.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, турнир проходил с 1 по 3 июня в Гимарайнше в Португалии и собрал представителей из 38 стран.

Анастасия Дегтярева, а также Екатерина Пыхтова (Санкт-Петербург), Алексей Германов (Республика Чувашия), Тимур Алитовский (Омская область), Данил Чаюн (Тюменская область), Ирина Добрягина (Санкт-Петербург), Вероника Корнева (Свердловская область), Кирилл Куликов (Новосибирская область) заняли первое место в дисциплине «Гимнастическая платформа». Кроме того, Анастасия Дегтярева стала обладательницей золотой награды в командном зачете.

Впервые сборная команда России стала победителем общекомандного зачета чемпионата мира. Россияне также впервые выиграли медальный зачет, завоевав три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду. Второе место заняла команда Японии. Третье место – у команды Китая.

В конце мая также в португальском городе Гимарайнш проходило восьмое первенство мира по спортивной аэробике. На этих соревнованиях иркутянка Елизавета Веретенина завоевала бронзовую медаль в индивидуальном выступлении среди спортсменок 12-14 лет.

Напомним, Анастасия Дегятрева и Елизавета Веретенина занимаются спортивной аэробикой в областной спортивной школе «Спарта» у тренера Ольги Демиденко.

В прошлом году Анастасия Дегтярева в составе сборной команды России завоевала золотую медаль на Всемирных играх в польском Вроцлаве. В истории иркутского спорта это первая золотая медаль всемирных игр по неолимпийским видам спорта.

В сентябре 2017 года в итальянском городе Анкона проходил 10-й чемпионат Европы по спортивной аэробике, на котором Анастасия Дегтярева завоевала золотую и бронзовую медали. В дисциплине «Гимнастическая платформа» Анастасия Дегтярева в составе сборной команды России заняла первое место. В индивидуальном выступлении среди женщин она стала бронзовым призером.

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