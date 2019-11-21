Иркутянка завоевала бронзу на чемпионате России по плаванию

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская спортсменка Наталья Можина стала бронзовым призером чемпионата России по плаванию, который с 5 по 10 ноября проходил во Дворце водных видов спорта в Казани. В соревнованиях приняли участие около 860 спортсменов из 64 субъектов РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, Наталья Можина стала третьей на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 58,40. Первой финишировала спортсменка из Москвы Светлана Чимрова с результатом 57,49. Второе место заняла Софья Сподаренко из Тюменской области, ее результат составил 58,34.

Наталья Можина занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» и тренируется в водноспортивном комплексе «Солнечный» у Заслуженного тренера России Виктора Агеенко.