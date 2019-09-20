Иркутянка завоевала золотую медаль на первенстве Европы по стрельбе из малокалиберного оружия

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская спортсменка, мастер спорта России Надежда Колода в паре с Андреем Чиликовым из Удмуртской республики завоевала золотую медаль на первенстве Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования проходят с 12 по 23 сентября в итальянском городе Болонья.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, с абсолютным преимуществом команда Надежды Колоды и Андрея Чиликова одержала победу в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров среди смешанных пар.

Отмечается, что эта награда на первенстве Европы у Надежды Колоды стала второй. Ранее иркутянка в составе российской команды завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

Спортсменка занимается стрельбой в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Яковенко у Заслуженного тренера России Галины Корзун.