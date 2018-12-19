Из федерального бюджета Приангарью выделили денег на строительство 11 спортивных объектов

Иркутская область, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На 2019 год Иркутской области выделено 414 млн 615,2 тысячи рублей из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на главу Минспорта Приангарья Илью Резника, средства будут направлены на строительство 11 объектов спорта.

– Такой федеральной поддержки у Иркутской области не было, – отметил Илья Резник.

Эти деньги планируется потратить на строительство стадиона областного училища олимпийского резерва в Ангарске, спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское Казачинско-Ленского района, универсального спортивного зала в селе Апхульта Аларского района, физкультурно-оздоровительных комплексов в Зиме, в поселках Чунский Чунского района, Большой луг Шелеховского района, Усть-Уда Усть-Удинского района, в селах Хор-Тагна Заларинского района и Урик Иркутского района. За счет федеральных средств будет финансироваться возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Усть-Куте и плавательного бассейна в поселке Залари Заларинского района.

Общий объем финансирования на строительство 11 спортивных объектов в 2019 году составляет 555 млн 835,7 тысячи рублей, из них 110 млн 214,2 тысячи рублей – из областной казны, 31 млн – из местных.

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