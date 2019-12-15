Кандидатами в Олимпийскую сборную России стали девять спортсменов Иркутской области

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Девять спортсменов Иркутской области стали кандидатами в сборную России для участия в 32 Олимпийских играх в Токио в Японии в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Из них кандидатами в основной состав команды являются семь спортсменов, в резерве – два спортсмена. Спортсменами-кандидатами в основной состав на участие в Олимпийских играх в 2020 году стали Сергей Ярулин (бокс), Ирина Долгова и Алеся Кузнецова (дзюдо), Артём Черноусов (пулевая стрельба), Роман Кузнецов (тхэквондо), Ангелина Жук-Краснова (лёгкая атлетика), Екатерина Букина (спортивная борьба). В резерве основного состава – Наталья Можина (плавание) и Алёна Лутковская (лёгкая атлетика).

Окончательный состав сборной команды России на Олимпийские игры будет утверждаться в 2020 году, рассказали в Минспорта Иркутской области.

Между тем, напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности, лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Однако у России есть 21 день на то, чтобы оспорить решение.

Стоит отметить, что Олимпийские игры в Токио будут проходить летом – с 24 июля по 9 августа.