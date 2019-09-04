Команды Тулуна и Нижнеудинска получили гуманитарную помощь от РФС и Ассоциации мини-футбола России

Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский футбольный союз (РФС) и Ассоциация мини-футбола России направили гуманитарную помощь для команд по мини-футболу Тулуна и Нижнеудинска, которые пострадали от паводка.

Как сообщили в пресс-службе Минспорта региона, помощь в виде спортивного инвентаря и экипировки передал представителям команд генеральный директор Федерации футбола Иркутской области Вадим Вдовиченко.

– На сегодняшний день эта первичная помощь – очень важная и нужная, ведь в октябре у ребят начнется первенство Иркутской области по мини-футболу, в котором команды Тулуна и Нижнеудинска традиционно принимают участие. В комплекты для этих городов входит инвентарь и экипировка, необходимые для проведения тренировочного процесса и выступления на соревнованиях, – рассказал Вадим Вдовиченко.

Тулун и Нижнеудинск получили спортивные костюмы, футболки, форму, манишки, по 20 штук мини-футбольных мячей, тренировочные ворота, рюкзаки-мешки для обуви, учебно-методические пособия, дневники самоконтроля и другое. Кроме того, Федерация футбола Иркутской области закупила для пострадавших от паводка городов 30 футбольных мячей.

– Федерация футбола Иркутской области также обратилась в Российский футбольный союз с просьбой направить часть выделяемой финансовой помощи на покупку футбольных мячей и формы. Футбольные мячи мы уже закупили, и если будет необходимость, то еще выделим средства на приобретение формы, – отметил Вадим Вдовиченко.