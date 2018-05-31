Легкоатлет из Саянска Роман Тарасов стал мастером спорта международного класса

Саянск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Легкоатлету из Саянска Роману Тарасову присвоено спортивное звание мастера спорта России международного класса по спорту слепых. Приказ подписал министр спорта России Павел Колобков, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Роман Тарасов выполнил норматив на чемпионате России по легкой атлетике (спорт слепых) в Саранске.

В беге на дистанции 200 метров он занял первое место с результатом 22,5 секунды. Кроме того, стал победителем в беге на 100 метров.

Тренером Романа является Александр Сапунов.

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