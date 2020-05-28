Леонид Князьков стал директором ХК «Байкал-Энергия»

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» сообщает о кадровых изменениях в руководстве клуба. На пост директора клуба 26 мая назначен Леонид Князьков, он исполнял обязанности руководителя клуба с конца апреля, сообщает пресс-служба ХК.

Леонид Александрович Князьков хорошо знаком иркутским любителям хоккеем с мячом – он потомственный вратарь, защищал ворота иркутского «Локомотива» ещё в конце 60-х. А затем, после завершения карьеры стал администратором и начальником команды. При его непосредственном участии была создана «Сибскана», где Леонид Александрович занял пост вице-президента. С 2004 года работал на руководящих должностях уже в «Байкал-Энергии».

На посту директора ХК «Байкал-Энергия» Леонид Князьков сменил Василия Донских. Василий Донских был капитаном «Сибсканы», а после завершения карьеры, стал директором клуба. В этой должности он проработал 12 лет. Под его руководством команда «Байкал-Энергия» добилась лучшего результата в новейшей истории иркутского хоккея с мячом – двух серебряных и бронзовых медалей чемпионата России, а также стала обладателем Кубка России.

Коллектив клуба и генеральный спонсор En+ Group благодарит Василия Донских за годы работы в клубе на благо иркутского хоккея с мячом и желает успехов в будущем!