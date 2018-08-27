ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Спорт
28.08.2018

Мастерами спорта России стали два спортсмена из Приангарья

Иркутск, Саянск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Федеральное Минспорта присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» Михаилу Лелеко из Иркутска и Сергею Евстафьеву из Саянска.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья, соответствующий приказ от 27 августа подписал министр спорта России Павел Колобков.

Мастером спорта России по спортивной борьбе стал Михаил Лелеко, который занимается греко-римской борьбой и учится в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Он завоевал серебряную медаль в весовой категории 60 кг на первенстве Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Эти соревнования проходили с 28 февраля по 3 марта в Иркутске. Тренеры спортсмена – Денис Мальцев и Сергей Стоянов.

Спортивное звание мастера спорта России по тяжелой атлетике присвоено саянскому спортсмену Сергею Евстафьеву. Он занял второе место с результатом 310 кг на Всероссийских соревнованиях «29-е Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти участника Великой Отечественной войны Ю.П. Иванова» в Красноярске. Спортсмен тренируется под руководством Сергея Косарева.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске