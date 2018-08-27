Мастерами спорта России стали два спортсмена из Приангарья

Иркутск, Саянск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Федеральное Минспорта присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» Михаилу Лелеко из Иркутска и Сергею Евстафьеву из Саянска.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья, соответствующий приказ от 27 августа подписал министр спорта России Павел Колобков.

Мастером спорта России по спортивной борьбе стал Михаил Лелеко, который занимается греко-римской борьбой и учится в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Он завоевал серебряную медаль в весовой категории 60 кг на первенстве Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Эти соревнования проходили с 28 февраля по 3 марта в Иркутске. Тренеры спортсмена – Денис Мальцев и Сергей Стоянов.

Спортивное звание мастера спорта России по тяжелой атлетике присвоено саянскому спортсмену Сергею Евстафьеву. Он занял второе место с результатом 310 кг на Всероссийских соревнованиях «29-е Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти участника Великой Отечественной войны Ю.П. Иванова» в Красноярске. Спортсмен тренируется под руководством Сергея Косарева.

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