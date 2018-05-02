Мастерами спорта стали 15 спортсменов Иркутской области

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта РФ присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» 15 спортсменам Иркутской области. Соответствующий приказ подписал министр спорта России Павел Колобков, сообщает пресс-служба регправительства.

Мастером спорта России по альпинизму стал Дмитрий Голиков из Шелехова, который занял первое место на Кубке России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг – вертикальный километр». Тренером спортсмена является Виталий Чернов.

Мастерами спорта России по гиревому спорту стали пять спортсменов Приангарья – Геннадий Асхаев (поселок Усть-Ордынский), Андрей Васильев (Байкальск), Сергей Кармаданов (поселок Усть-Ордынский), Абай Ташимов (поселок Усть-Ордынский) и Владимир Яхно (поселок Белореченский).

Все спортсмены выполнили норматив на Всероссийском турнире по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова, который в ноябре прошлого года состоялся в Улан-Удэ. Геннадий Асхаев тренируется у Сергея Сонтохонова и Владимира Хорлопанова, Андрей Васильев – у Александра Васильева, Владимир Яхно – у Антона Горбунова, Абай Ташимов и Сергей Кармаданов – у Сергея Сонтохонова.

Уроженка Усолья-Сибирского Светлана Миняйло стала мастером спорта России по дзюдо. На чемпионате России по дзюдо в Нальчике в весовой категории 57 кг Светлана заняла второе место. Она тренируется у Марины Ожигановой.

Спортивное звание «Мастер спорта России» по пауэрлифтингу присвоено ангарской спортсменке Анастасии Шавель, которая успешно выступила на Кубке России по троеборью в Кемерово в весовой категории 72 кг. Тренер спортсменки – Александр Королев.

Мастерами спорта России по плаванию стали иркутские спортсмены Дарья Чеботарева и Илья Куликов. Дарья выполнила норматив мастера спорта на 100-метровке на спине на чемпионате России, а Илья – на 100-метровой дистанции брассом. Тренеры Дарьи – Марина и Николай Блиновы, Ильи – Виктор Агеенко и Александр Иванов.

Спортивное звание «Мастер спорта России» по прыжкам на батуте присвоено иркутянину Антону Цицареву, который успешно выступил на первенстве мира по прыжкам на батуте. Он является воспитанником Сергея Баранникова и Полины Рогачевой.

Мастером спорта России по стрельбе из арбалета стал иркутский стрелок Никита Московских, который выполнил норматив на первенстве мира. Тренируется он у Елены Чикишевой.

Уроженка Зимы Александра Афонина стала мастером спорта России по тяжелой атлетике. Она успешно выступила на первенстве России по тяжелой атлетике среди девушек до 19 лет в ноябре 2017 года. Ее тренер – Никита Дмитриев.

Мастером спорта по художественной гимнастике стала иркутская спортсменка Анастасия Губенко, которая выполнила норматив в конце ноября прошлого года в Санкт-Петербурге на Кубке России в групповых упражнениях. Анастасия является воспитанницей Ольги Буяновой.

Спортивное звание «Мастер спорта России» по шашкам присвоено Виталию Шибаеву из Ангарска. Он выполнил норматив мастера спорта в Иркутске на Всероссийских соревнованиях по русским шашкам, посвященным Дню авиации. Его тренер – Владимир Тихонов.

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