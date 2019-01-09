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10.01.2019

Международное ралли «Шелковый путь» в 2019 году стартует из Иркутска

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Иркутская область впервые примет международное ралли «Шелковый путь» по маршруту Россия – Монголия – Китай. Торжественный старт гонки состоится в Иркутске 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

После старта в Иркутске караван ралли начнет свое путешествие по завораживающим просторам Сибири, вдоль озера Байкал, пересечёт Монголию с севера на юг через Улан-Батор. Ралли-марафон протяженностью в пять тысяч километров завершится в Дуньхуане (Китай) 16 июля 2019 года.

Мероприятие ежегодно проводится непосредственным организатором – Некоммерческим партнерством поддержки автоспорта «Силквей ралли». Ралли впервые прошло в сентябре 2009 года по территории России, Казахстана и Туркменистана по инициативе президентов трех стран и при их личном участии в церемонии награждения победителей гонки.

В 2019 году ралли «Шелковый путь» выходит на новый уровень: в число пересекаемых стран войдет Монголия, а для участников впервые будет открыта категория «Мото». Название «Шёлковый путь» подчеркивает евразийский характер марафона и его связующую роль для стран региона Великого Шелкового пути.

В соревновании примут участие спортивные экипажи из более 40 стран мира. По предварительным данным, всего будет задействовано 150 участников, около двух тысяч человек сопровождения и 600 единиц транспорта. Ралли «Шелковый путь – 2019» включает в себя 10 этапов – два по территории России, пять в Монголии и три – в Китае.

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