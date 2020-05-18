На август перенесен всероссийский полумарафон в Иркутске

Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с пандемией коронавируса организаторы полумарафона ЗаБег.РФ приняли решение перенести его на 2 августа 2020 года во всех городах-участниках, включая Иркутск.

– Вместе с командой организаторов мы приняли непростое, но максимально взвешенное решение ради безопасности участников, так как это является основной ценностью и приоритетом «Лиги Героев». Дата выбрана не случайно – мы уверены, что к этому моменту все ограничения касательно вируса будут сняты, а жизнь вернется в прежнее русло. Мы благодарим участников, которые запланировали свой забег на 31 мая, за понимание сложившейся ситуации и предлагаем поддержать онлайн ЗаБег, участвовать в челленджах и тренироваться с нашими атлетами в прямом эфире наших социальных сетей для того, чтобы в августе выйти на старт полными сил, – прокомментировала руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

Как сообщают организаторы, билеты тех, кто уже зарегистрировался на полумарафон, автоматически будут перенесены на 2 августа. Тем, кто решил отказаться от участия, может вернуть средства, внесенные в качестве целевого взноса, до 26 июля 2020 года.