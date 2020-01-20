На чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске планируют пригласить Владимира Путина и патриарха Кирилла

Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск на чемпионат мира по хоккею с мячом, который будет проходить в марте 2020 года, планируется пригласить президента РФ Владимира Путина и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом 20 января на заседании оргкомитета по подготовке к турниру сообщил врио министра спорта Иркутской области Илья Резник.

Также приглашения получат полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняло, губернаторы сибирских регионов и тех регионов, где развивается русский хоккей.

Турнир будет проходить в два этапа. Матчи группы В проведут на четырёх стадионах в Иркутске и Шелехове с 1 по 6 марта 2020 года. Эти игры будут бесплатными для болельщиков. На этом этапе встретятся 12 команд – сборные Великобритании, Венгрии, Китая, Латвии, Монголии, Нидерландов, Словакии, Сомали, Украины, Чехии, Швейцарии и Японии.

Продажа билетов на игры группы А, в рамках которой с 29 марта по 5 апреля в бенди-центре «Байкал» сразятся восемь сильнейших команд, начнётся в начале марта. Купить их можно будет как в бумажном, так и в электронном варианте. Болельщики получать возможность побывать на играх сборной России, Швеции, Казахстана, Финляндии, Норвегии, США, Германии и Эстонии.

Напомним, новый центр по хоккею с мячом планируют сдать 1 марта 2020 года. В январе строители приступили к чистовой отделке и монтажу инженерных систем. Даже в новогодние праздники работы на объекте шли круглосуточно. В дни игр сборной России на Чемпионате мира по хоккею с мячом интервал движения троллейбусов через Академический мост сократят до двух минут. Также решается вопрос с болельщиками из Черемхово, Усолья-Сибирского, Ангарска и Второго Иркутска. Для этого из Черемхово запустят электричку, которая будет доставлять их за час до начала игр на станцию Академическая. После матчей та же электричка будет отправляться в обратную сторону через час после окончания.