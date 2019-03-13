На льду Байкала 15-16 марта определят третьего участника Кубка мира по ледовому гольфу

Байкальск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске 15-16 марта в рамках фестиваля «Зимниада» проведу третьи отборочные соревнования Кубка мира по ледовому гольфу, который будет проходить в 2020 года. Турнир имеет название «Открытый большой приз Байкала», сообщают организаторы.

В турнире участвуют игроки со всего мира. Любой участник может выступить в профессиональном зачёте или в соревнованиях для новичков, в зависимости от своего уровня подготовки. Участвуют и мужчины и женщины, проводятся соревнования среди детей от 12 лет. Традиционно турнир проводится в самый благоприятный период ледового сезона на Байкале – во второй декаде марта. Когда солнце уже греет по-весеннему, а температура воздуха поднимается до 10 градусов.

Международные соревнования по ледово-снежному гольфу проводятся в соответствии с правилами этого вида спорта. Игра проводится в формате строук-плэй, предусмотрены девять или 18 лунок без учёта гандикапа. Периметр условного гольф-поля – 2020 метров (по кругу), при 18 лунках – увеличивается.

В качестве призов «Baikal ICE-Golf» – уникальные кубки из сибирского кедра в виде байкальской нерпы и сибирского медведя, призы от спонсоров. Победитель турнира 2019 года получает третью путёвку на «World ICE-GOLF Cup 2020».

Напомним, в 2018 году турнир проходил в посёлке Листвянка Иркутского районе. Его выиграл представитель КНР Чжу Ци Юнь, который получил вторую путёвку на Кубок мира.

Кстати, в рамках «Зимниады» 9 марта на Малом Море в Ольхонском районе определили победителей соревнований по скандинавской ходьбе на льду. Также на мероприятии определили лучшего по технике ходьбы. В начале марта в Листвянке проводили 15-й Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод». Абсолютным победителем мужского забега на 42 км стал Антон Долгов из Москвы.

Всего в рамках Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2019» запланировано 17 мероприятий.

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