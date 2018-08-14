На первенстве России по спортивному туризму четыре девушки из Приангарья выиграли «бронзу»

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменки Иркутской области выиграли бронзовые медали на первенстве России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниорок до 21 года. Соревнования проходили с 30 июля по 3 августа на базе этно-археологического туристического комплекса «Затерянный мир» в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, иркутянки Мария Холомянская, Анна Булдакова, Дарья Авлахова и усольчанка Елена Игольникова стали обладательницами бронзовых медалей в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа».

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из различных субъектов Российской Федерации, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Краснодарского, Ставропольского, Пермского и Хабаровского краев, Волгоградской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Самарской областей.

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