На развитие базовых видов спорта в Приангарье в 2019 году направят свыше 44 миллионов рублей

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Иркутской области на развитие базовых видов спорта будет выделено более 44,4 млн рублей из бюджетов разных уровней. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Приангарья.

Так, региону будет выделена субсидия из федерального бюджета в размере около 34,3 млн рублей на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта для сборных команд России. Из областного бюджета на эти цели будет направлено более 10,1 млн рублей.

– Для Иркутской области значительно увеличена субсидия из федерального бюджета на подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта для сборных команд России. В 2018 году на эти цели было выделено 19 млн 347 тысяч рублей, из них из федерального бюджета – 15 млн 284 тысяч рублей, – сказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

Он отметил, что средства пойдут в областные спортивные школы и областные спортивные школы олимпийского резерва на развитие 19 видов спорта, которые для Иркутской области являются базовыми. Это бобслей, конькобежный спорт, санный спорт, бокс, велоспорт-шоссе, дзюдо, легкая атлетика, прыжки на батуте, пулевая стрельба, спортивная борьба (вольная), стрельба из лука, тхэквондо, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, футбол, пауэрлифтинг, спортивная аэробика, самбо, спорт глухих.

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