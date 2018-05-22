На спортинвентарь муниципалитетам региона из казны Приангарья выделили 25 миллионов рублей

Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году из бюджета Иркутской области выделено 25 млн рублей на приобретение спортоборудования и инвентаря для муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на замминистра спорта Приангарья Павла Богатырева.

По решению комиссии по 1 млн рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря получат Иркутск, Свирск, Слюдянский и Заларинский районы. По 800 тысяч рублей предусмотрены для Ангарска, а также Иркутского, Черемховского и Аларского районов. Субсидии в размере 700 тысяч рублей получат Усолье-Сибирское, Черемхово, Усольский и Осинский районы. Все остальные муниципалитеты второго уровня получат по 500 тысяч рублей.

– Рейтинг муниципальных образований позволяет определить размер субсидии, которая предоставляется муниципалитетам на условиях софинансирования. При составлении рейтинга учитывались основные показатели развития физической культуры и спорта в каждой отдельной территории. Например, доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, объем финансирования из местного бюджета на проведение спортивных мероприятий, численность населения муниципалитета, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, и многие другие, – сказал Павел Богатырев.

Субсидии предоставляются на приобретение спортинвентаря по четырем направлениям: «Физическая культура и массовый спорт», «Реализация и внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва» и «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт».

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