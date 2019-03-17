На стадионе «Рекорд» в Иркутске проведут матчи чемпионата мира 2020 года

Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Стадион «Рекорд» в Иркутске готовится принять матчи команд группы Б чемпионата мира 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации по хоккею с мячом РФ.

Турнир, напомним, будет проходить весной 2020 года. Чемпионат мира откроют соревнования команд группы Б. С 1 по 8 марта 12 сборных будут проводить матчи на стадионе «Рекорд». Такое решение было принято, чтобы не зависеть от погодных условий (в первую очередь от возможно ранней весны и высоких дневных температур), поскольку на этом стадионе работают морозильные установки и есть искусственный лед.

Хоккеистам 12 сборных команд необходимо шесть раздевалок. Они на «Рекорде» есть, но сейчас далеки от идеального состояния. В раздевалках будет сделан ремонт, заменят сантехнику на современную, а старые деревянные окна на новые стеклопакеты.

На стадионе сейчас два табло, одно из них — неработающее будет демонтировано. В комментаторской кабине сделают современную звукоизоляцию. Для удобства журналистов в одном из помещений возле ледового поля будет организована удобная комната для работы и одновременного просмотра матчей, а пресс-конференции будут проводиться в привычном для журналистов месте — в административном здании хоккейного клуба «Байкал-Энергия».

В 2014 году несколько матчей чемпионата мира группы Б походили на стадионах «Зенит» и «Строитель». Возможно, ряд сборных и в 2020 году сыграют во Втором Иркутске и Шелехове. Эти стадионы также будут готовиться к международному турниру, но они примут в нем участие только если в марте следующего года им удастся сохранить хорошее ледовое поле.

Напомним, матчи группы А планируется проводить в Центре по хоккею с мячом, который начали строить в 2018 году и, как оказалось, не без нарушений. Вместе с тем, в думе Иркутска считают, что строительство бенди-центра в Иркутске может обернуться обострением и без того существующих транспортных проблем в районе Лермонтовской развязки. Депутаты опасаются, что городу еще не один год придется их решать за свой счет, а представители областной власти считают, что влияние бенди-центра на транспортную нагрузку узла будет минимальным.

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