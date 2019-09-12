На строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске выделят федеральные средства

Иркутск, Москва, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Субсидию из резервного фонда правительства России получит Приангарье на строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске. В рамках софинансирования выделено 2 млрд 153,2 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

– Строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом идет очень быстрыми темпами, меньше года прошло с начала строительства, и мы стараемся успеть к чемпионату мира по хоккею с мячом к марту следующего года. Все средства, которые выделялись из областного бюджета в 2019 году, уже были освоены, и сейчас выделены средства из федерального бюджета для финансирования оставшейся части на 2019 год и начало 2020 года, – сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с трибунами, объединяющую ледовый корт и конькобежные дорожки. Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест, общая площадь здания – более 46 тысяч квадратных метров.