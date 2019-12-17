Новым тренером ХК «Байкал-Энергия» стал Максим Блем

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - У хоккейного клуба «Байкал-Энергия» произошли кадровые изменения. Главный тренер команды Андрей Рушкин покинул свой пост. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Блем, сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Рушкин работал в «Байкал-Энергии» с июля 2018 года. Под его руководством, в сезоне 2018/2019 чемпионата России по хоккею с мячом, команда вышла в плей-офф и заняла четвертое место, дважды принимала участие в Кубке мира.

– Мы благодарим Андрея Анатольевича за работу в нашем клубе и желаем дальнейших успехов в его карьере, – отметил директор «Байкал-Энергии» Василий Донских.