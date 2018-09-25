Областная школа высшего спортивного мастерства в Приангарье получила спортинвентарь

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Областная спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства» получила спортивное оборудование и инвентарь по федеральной субсидии, сообщает пресс-служба регправительства.

Деньги были выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Школа высшего спортивного мастерства получила новое оборудование для специальной физической подготовки на сумму более 2 млн 150 тысяч рублей.

– Иркутская область уже второй год подряд получает субсидию на приобретение спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва. Спортивное оборудование приобретается по двум направлениям: для общефизической и специальной подготовки. В этом году также поступит оборудование для специальной физической подготовки в областное училище олимпийского резерва в Ангарске и специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва Братска, – рассказал министр спорта области Илья Резник.

Областная школа высшего спортивного мастерства приобрела и получила спортивный инвентарь для занятий тяжелой атлетикой, тхэквондо, боксом, дзюдо, бобслеем, легкой атлетикой, пулевой стрельбой и другими видами спорта.

Как отметил министр спорта региона, в 2018 году для общефизической подготовки спортивное оборудование поступает в областное училище олимпийского резерва в Ангарске и областную спортивную школу олимпийского резерва «Приангарье».

– В целом в этом году на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва Иркутской области было выделено около 20 млн рублей, из них более почти 16 млн – средства федерального бюджета, свыше 4 млн рублей – областного. Закупаемое оборудование позволяет значительно улучшить качество тренировочного процесса и подготовки спортивного резерва для сборных команд страны, – подчеркнул Илья Резник.

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