Одно «золото» и два «серебра» привезли спортсмены Приангарья с чемпионата СФО по пауэрлифтингу

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области выиграли три медали на чемпионате Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу в классическом троеборье. Соревнования проходили с 9 по 12 декабря в Бердске в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, среди женщин в весовой категории 52 кг первое место заняла спортсменка из Нижнеудинска Валерия Суховинская с результатом в сумме троеборья 312,5 кг, из них в приседаниях ее результат составил 122,5 кг, в жиме лежа – 70 кг, в тяге становой – 120 кг. В весе свыше 84 кг золотую медаль завоевала иркутянка Александра Раджабова. Она показала результат в сумме троеборья 410 кг, из них в приседаниях – 165 кг, в жиме лежа – 75 кг, в тяге – 170 кг.

Среди мужчин в весовой категории 66 кг серебряным призером стал иркутский атлет Денис Осипов с результатом в сумме троеборья 517,5 кг. Из них в приседаниях он набрал 190 кг, в жиме лежа – 125 кг, в тяге становой – 202,5 кг.

На чемпионате Сибири Валерия Суховинская, Александра Раджабова и Денис Осипов выполнили норматив мастера спорта России. Кроме того, норматив мастера спорта выполнили спортсмены Иркутской области Амалия Новрузова, Анастасия Эртман, Дмитрий Тарабанов и Иван Орлов.